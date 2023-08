Personal-Shopperin Julia Fleck und ihr „Just style me“ Mit einem Profi shoppen gehen

An dieser Stelle kommt Julia Fleck ins Spiel, die seit Oktober vergangenen Jahres in Benrath in einem Ladenlokal an der Sistenichstraße mit ihrem Angebot „Just style me“ sitzt. Vor sechseinhalb Jahren machte sich die heute 44-Jährige mit dem Konzept selbstständig, mit dem sie Frauen und Männer in allen Fragen rund ums Styling berät. Auch Promis stehen auf ihrer Kundenliste.