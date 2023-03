Mister Universum aus Düsseldorf „Das viele Essen ist für mich mühevoller als das Training“

Rahr ist erst seit sechs Jahren im reinen Kraftsport aktiv. Krafttraining hat er aber auch schon vorher gemacht, als Ballträger (Runningback) oder zentraler Defensivspieler (Linebacker) in den Jugendmannschaften des Düsseldorfer American-Football-Clubs Panther. Mit denen gewann Rahr mehrere deutsche Jugendmeisterschaften. „Über den Football bin ich auch zum Schüleraustausch in die USA gekommen. In Eureka in Oregon hattten wir vor und nach der Schule Football- und Krafttraining“, verrät Rahr. „Zurück in Deutschland hatte ich bei den Panthern nur noch dreimal pro Woche Training. Das war mir zu wenig.“