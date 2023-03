Mister Universum aus Düsseldorf „Ich wollte immer stärker werden als mein Vater“

Niemand geht zu so einer Meisterschaft mit dem Ziel, nur Zweiter oder Dritter zu werden. das weiß Jannik Rahr nur zu gut. Insofern war die Siegerehrung zum Mr. Universum für ihn die Erfüllung eines großen Wunsches, wie er sagt. „Das Publikum habe ich zwar wahrgenommen, man ist in dem Moment aber auf ganz andere Dinge fokussiert und achtet eher auf die Kampfrichter. Und ich habe auf meine Freundin geachtet, die mir Tipps zuschrie, wie ich für das Publikum am besten pose.“ Direkt nach der Siegerehrung hat er sich dann die Bilder von seiner Bühnenperformance angeschaut und analysiert.