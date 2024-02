Ehrung in Düsseldorf Verdienstorden für Witwe des ausgesperrten Piloten und Chefarzt für Diabetologie

Wer Ehrenwertes leistet, soll dafür auch belohnt werden: Ministerpräsident Hendrik Wüst hat deshalb am Mittwoch 16 Bürger aus Nordrhein-Westfalen in der Staatskanzlei für außerordentliche Leistungen mit dem Verdienstorden des Landes geehrt. Er machte darauf aufmerksam, dass die Geehrten die „besondere und seltene Auszeichnung“ verdienen, weil sie in herausragender Weise etwas für andere Menschen und den Zusammenhalt im Land tun.