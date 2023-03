Wolfgang Rolshoven ausgezeichnet Der Düsseldorfer Jonges-Baas – ein Feminist

Die nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) würdigte Rolshoven in ihrer Laudatio als Heimatpfleger, konstruktiven Kritiker und Zusammenführer – und seit neuestem sei er „auch noch Feminist“, fügte sie mit Blick auf seinen Vorstoß in der Frauenfrage hinzu. Rolshoven vertrete die Werte des Heimatvereins im besten Sinne und führe die Gesellschaft der Landeshauptstadt zusammen, sagte Neubaur. „Er stärkt die Jonges in ihrer Außenwirkung und macht sie zu einer relevanten Kraft in der Stadtgesellschaft.“