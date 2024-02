Minister zu Besuch in Düsseldorf Dieses besondere Menü gibt es für Cem Özdemir im Ständehaus

Von den bundesweiten Bauernprotesten bis hin zum geplanten Tierwohl-Cent: Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir steht in diesen Tagen immer wieder im Zentrum der Aufmerksamkeit. Es könnte also kaum einen passenderen Zeitpunkt geben, um den Grünen-Politiker beim Ständehaus-Treff der Rheinischen Post im K21 zu Gast zu haben. Dort stellt sich der 58-Jährige am kommenden Montag vor hunderten geladenen Gästen den Fragen von RP-Chefredakteur Moritz Döbler: Um die inzwischen beschlossene Kürzung beim Agrardiesel dürfte es dann ebenso gehen wie um die Frage nach einem Tierwohl-Cent und die Debatte darum, wie man mehr gesundes und nachhaltiges Essen in den Haushalten der Republik etabliert.