„Weltraum-Tag“ in Düsseldorf Einmal ins All und zurück im Mini-Planetarium

Düsseldorf · Am 16. Juni dreht sich am Schadowplatz in der Düsseldorfer Innenstadt alles um den Weltraum: Die Heinrich-Heine-Universität lädt zu einem besonderen Aktionstag ein, bei dem es alles andere als langweilig werden soll.

14.06.2023, 13:32 Uhr

In einem mobilen Planetarium können Besucher Shows wie „Unser Weltraum“ sehen. Foto: Sternevent GmbH

Von Semiha Ünlü Redakteurin der Lokalredaktion Düsseldorf