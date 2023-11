Büro-Anbieter Mindspace in Düsseldorf Im Stilwerk entstehen 600 neue Arbeitsplätze

Mindspace ist einer der größten Anbieter von „Coworking-Spaces“ in Europa. Das Unternehmen wurde 2014 in Israel gegründet und hat in 23 Städten weltweit seine Standorte – darunter sieben Mal in Berlin. In Düsseldorf feiert das Unternehmen seine Premiere an einem Ort, der einst als Einrichtungs-Einkaufszentrum galt. Doch weil im Stilwerk mehrere Möbel-Händler wegen Kundenknappheit schließen mussten, ist Platz für neue Formate.