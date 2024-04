Arena, Dome, Mitsubishi Electric Halle So hat Düsseldorf seine Großhallen modernisiert

Düsseldorf · Mehr als 30 Millionen Euro sind in den vergangenen drei Jahren in Arena, Dome und Mitsubishi Electric Halle investiert worden. Das meiste Geld floss in die Arena – wegen der anstehenden Euro 2024.

01.04.2024 , 18:26 Uhr

Link zur Paywall So modern sind jetzt Arena, Dome und Mitsubishi Electric Halle 38 Bilder Foto: Uwe-Jens Ruhnau