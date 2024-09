Josef Rick aus Düsseldorf Multimillionär fordert, dass nur Reiche Steuern zahlen – zahlt aber selbst kaum

Josef Rick ist der Gegensatz in Person. Einerseits Multimillionär, reich geworden mit Immobilien, siebenstelliges Einkommen pro Jahr. Andererseits lautstarker Verfechter einer These, die man eher von linken Aktivisten erwartet. „Wir müssen das Steuersystem komplett kippen“, sagt Rick. Anstatt alle Einkommen zu besteuern, sollten nur Personen mit jährlichen Einkünften ab etwa 200.000 Euro etwas abgeben – und zwar 35 Prozent, ohne Ausnahme. Dann kommt der größte Kontrast: Obwohl er all das fordert, nutzt Rick bestehende Steuerprivilegien voll aus und zahlt deshalb dieses Jahr keinen Cent Einkommensteuer.