Transall-Maschine „Else“ in Düsseldorf : Militärflugzeug wird zur Installation vor dem Schauspielhaus

Düsseldorf Schon in zwei Wochen beginnt das Düsseldorfer Schauspielhaus im Freien zu spielen – falls die Coronaauflagen es zulassen. Die Open-Air-Bühne auf dem Gustaf-Gründgens-Platz ist eine Gesamtkunstwerk mit einem bekannten Bundeswehrflieger.

Der Aufbau und die Proben sind so organisiert, dass zur Premiere alles fertig ist. Ob und wie dann gespielt werden darf, hängt von den Infektionszahlen ab. Die Verantwortlichen jonglieren mit verschiedenen Varianten, vieles könnte auf einen späteren Termin oder in den digitalen Raum verschoben werden. Im besten Fall, wenn die Inzidenz unter 100 gesunken ist und die Genehmigung erfolgt, wird in Düsseldorf schon in zwei Wochen wieder richtig Theater gespielt. Mit Hygienekonzept, versteht sich.

Die Gruppe „Raumlaborberlin“ aus neun Architekten, zu der Apuzzo gehört, arbeitetet an der Schnittstelle von Architektur, Stadtplanung und Kunst. In Düsseldorf entwarf sie vor drei Jahren auch den „Open Space“, einen Vorbau der Kunstsammlung am Grabbeplatz. Die Flugzeug-Installation mit dem Titel „Third Space“ hat sie für die Ruhrtriennale 2018 entwickelt, damals inspiriert von der an einen Hangar erinnernden Architektur der Jahrhunderthalle in Bochum. Zum Konzept gehört, dass die Teile immer weiter verändert werden, „von einem Flugzeug zu etwas Bewohnbaren“, sagt Apuzzo. 2019 wurden sie erneut für die Ruhrtriennale eingesetzt, die Fortführung 2020 scheiterte an Corona. Also ist Teil drei nun in Düsseldorf zu erleben. Die Künstler hoffen darauf, dass es nicht der Abschluss war. „Wir würden danach gerne eine letzte Arbeit daraus machen“, sagt Apuzzo – vielleicht wird aus „Else“ dann Kunst im öffentlichen Raum.