Wohnungsbau in Düsseldorf Düsseldorf soll jetzt auch Milieuschutzsatzungen bekommen

Die Vorschläge der Stadtspitze für neue Instrumente in der Wohnungspolitik dürften in der Ratssitzung am 7. September mit breiter Mehrheit verabschiedet werden. Das zeichnet sich in den Beratungen der vorgeschalteten Ausschüsse ab. Zuletzt wurde die Zustimmung im Planungsausschuss deutlich, wo nur kleine Änderungswünsche angekündigt wurden. Viel grundsätzliche Kritik äußerte die Linke, der die meisten Schritte zu spät kommen oder nicht weit genug reichen.