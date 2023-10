Forschung in Düsseldorf Dem Geschmack von Früchten auf der Spur

Der Geschmack einer reifen Erdbeere: einzigartig! Und erst ihr Duft! Allein daran würde jeder die roten Früchtchen mit geschlossenen Augen erkennen. Aber woher kommt das unverwechselbare Aroma? Und wieso eigentlich sind Tomaten rot und Möhren orange? „Für Farbe, Duft und Geschmack von Obst und Gemüse sind Sekundärstoffe, also chemische Verbindungen, verantwortlich“, sagt Ilka Axmann, Professorin für Synthetische Mikrobiologie an der Uni Düsseldorf. Also Wohlgeschmack – alles bloß eine Frage der Chemie?