Stadt geht gegen Uber & Co. vor Vier Mietwagen-Betreiber müssen Dienst in Düsseldorf einstellen

Die Zahl der Anbieter bei Uber und Co. ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Im Jahr 2019 gab es laut Stadt noch 988 Mietwagenkonzessionen, mittlerweile sind es mehr als 1500 – ein Anstieg um mehr als 50 Prozent. Die Mietwagen mit Chauffeur haben damit die Taxis sogar überholt, hier gibt es noch rund 1200 Konzessionen. Die drei Taxi-Zentralen in Düsseldorf beklagen einen „ruinösen Wettbewerb“. Denn die Preise bei den Mietwagen sind flexibel und unterschreiten oft die festen Taxitarife.