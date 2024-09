Kritik vom Düsseldorfer Mieterverein „Die Mietpreisbremse wird vollkommen ignoriert“

Insgesamt seien die Angebotsmieten in den vergangenen acht Jahren um 32 Prozent gestiegen, wie der Geschäftsführer des Düsseldorfer Mietervereins, Claus Nesemann, sagt. Auch die Bestandsmieten sind demnach teils drastisch in die Höhe gegangen. „Da wir das Gefühl haben, dass die Mietpreisbremse ihren Zweck kaum erfüllt, haben wir uns vorgenommen, dass wir das Thema noch mehr in die Öffentlichkeit tragen“, sagt Nesemann. Entsprechend wurde schon vor Jahren eine Studie in Auftrag gegeben, für die zwischen 2019 und 2022 mehr als 22.000 Online-Wohnungsinserate untersucht wurden. Das Ergebnis: Der Preis etwa jeder vierten vermieteten Wohnung verstieß gegen die Regelungen der Mietpreisbremse.