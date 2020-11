Kostenpflichtiger Inhalt: Komplettes Haus in Oberbilk : Düsseldorf mietet Appartments für Corona-Quarantäne an

In diesem Haus an der Lessingstraße sollen die Quarantäne-Betroffenen untergebracht werden. Foto: Helene Pawlitzki

Düsseldorf Immer mehr Menschen müssen sich in Quarantäne begeben. Düsseldorf mietet nun ein komplettes Haus in Oberbilk an. Dort werden Menschen untergebracht, die nicht zu Hause bleiben können. Ein Sicherheitsdienst soll die Einhaltung der Quarantäne-Regeln überwachen.