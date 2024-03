Wohnen in Düsseldorf Mieter in Angst vor Mahnungen und Klagen

„Es fühlt sich an, als seien wir Mieter eine Ware – es wird gekauft, verkauft und möglichst viel Geld herausgepresst“, bringt es ein Mann namens Andreas M. auf den Punkt. Er wohnt an der Bankstraße in Golzheim. Seit das Mehrparteienhaus von dem Düsseldorfer Unternehmen Lodde Immobilien aufgekauft wurde, „häufen sich eigenartige Dinge“. Auch Mieter in anderen Objekten machen ähnliche Erfahrungen, etwa an der Ellerstraße in Oberbilk oder am Fürstenwall.