Nach schwerer Brandstiftung in Düsseldorf Stadt bittet jetzt die Mieter wegen abgebrannter Balkone zur Kasse

Düsseldorf · Ein 64-jähriger sitzt wegen schwerer Brandstiftung in Holthausen in Untersuchungshaft. Nun drohte die Stadt Düsseldorf seinen Nachbarn in einem Brief hohe Zwangsgelder an, falls sie ihre beschädigten Balkone betreten. Und für diesen Verwaltungsakt sollen sie 190 Euro zahlen.

23.08.2023, 16:30 Uhr

Mehrfamilienhaus in Düsseldorf-Holthausen brennt 22 Bilder Foto: Patrick Schüller

Fast fünf Wochen ist der Brand in Holthausen nun her, Flammen schlugen aus den Fenstern im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses und drohten, auf die Nachbarhäuser überzugreifen. Kurz darauf war klar, dass einer der Anwohner das Feuer vorsätzlich gelegt haben soll. Der 64-Jährige wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Der Verdacht: schwere Brandstiftung und mehrfache versuchte Tötung. Hier geht es zur Bilderstrecke: Mehrfamilienhaus in Düsseldorf-Holthausen brennt