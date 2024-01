Baubrache in Düsseldorf Mieter fordern Baustart mit symbolischem Spatenstich

Zu einem symbolischen Spatenstich hatten die Mieterinnen und Mieter gemeinsam mit dem Bündnis für bezahlbaren Wohnraum (BfbW) und Zanda Martens (SPD-Bundestagsabgeordnete) den Immobilieninvestor an die Hansaallee 250-266 eingeladen. Im vergangenem Frühjahr sind die ehemaligen Werkswohnungen von Thyssen-Krupp abgerissen worden. Passiert ist seither nichts, die eingezäunte Fläche ist eine Brache. Eine Tochter der Quarterback Immobilien AG hat seit einiger Zeit das Projekt an der Hansaallee vom vorherigen Investor Hensgen übernommen – inklusive der noch verbleibenden Mieterinnen und Mieter. Einige der ehemaligen Bewohner sind schon damals ausgezogen, andere haben einer Übergangslösung zugestimmt: Sie leben seit mittlerweile über fünf Jahren am Niederkasseler Lohweg; sobald die Wohnungen am alten Standort fertiggestellt sein werden, sollen sie dort einziehen können.