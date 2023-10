Festival in Düsseldorf Zehn Tage Musik aus der lokalen Szene

Bei der MicroPopWeek, die kommende Woche Freitag startet, finden an zehn Tagen 27 Veranstaltungen in 18 verschiedenen Locations in Düsseldorf statt. Es ist ein Festival für DIY-Kultur, was bedeutet, dass etwas selbst gemacht wird. Das Event ist eine Kooperation von Akteuren der Düsseldorfer Musikszene und findet in diesem Jahr zum neunten Mal statt. Neben Konzerten gehören auch Filmvorführungen, Ausstellungen und Lesungen zu dem Programm, das vom 20. bis 29. Oktober geht.