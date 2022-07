Rolling-Stones-Sänger wurde 79 : Mick Jagger zeigt kurioses Geburtstagsfoto aus Düsseldorf

Foto: dpa/Henning Kaiser 7 Bilder Die Rolling Stones sind in Düsseldorf – Fans warten vor dem Breidenbacher Hof

Düsseldorf Der Sänger der Rolling Stones feierte seinen 79. Geburtstag in Düsseldorf, wo die Band vor dem Konzert in Gelsenkirchen wohnt. Jetzt hat er davon ein Foto veröffentlicht – das aber zunächst an eine andere deutsche Region denken lässt.

Mick Jagger hat am Dienstag seinen 79. Geburtstag in Düsseldorf gefeiert. Hunderte Fans hofften vor dem Luxushotel Breidenbacher Hof auf eine Begegnung mit dem Sänger der Rolling Stones, die am Mittwoch in Gelsenkirchen auftreten. In der Nacht veröffentlichte Jagger auf seinem Instagram-Account ein Foto zu seinem Geburtstag. Das lässt zunächst zwar an Deutschland, nicht aber an die NRW-Landeshauptstadt denken.

Jagger sitzt auf dem Bild auf einer rustikalen Sitzgelegenheit aus einem Baumstamm und ist umringt von sechs Herren und zwei Damen in offensichtlich bayerischer Tracht. Die Männer hinter ihm spielen Akkordeon, Tuba, Trompete und Waldhorn. Auf dem ebenfalls rustikalen Holztisch stehen Bierhumpen. Offenbar ließ sich der britische Musiker zum Ehrentag ein Ständchen von einer Blaskapelle spielen.

View this post on Instagram A post shared by Mick Jagger (@mickjagger)

Ein Kurzausflug nach Bayern scheint aber nicht dahinterzustecken. Im Begleittext bedankt sich Jagger für die vielen Geburtstagswünsche und schreibt: „Had a great one here in Düsseldorf!“ Zu den ersten Gratulanten gehört sein Sohn Lucas Jagger, der sich beim Anblick des Fotos offenbar ebenfalls gewundert hat. „Eine sehr überraschende Nacht“, kommentiert er.

Kostenpflichtiger Inhalt Die Stones waren bereits am Montag mit einem Privatjet auf dem Düsseldorfer Flughafen eingetroffen. Am Dienstagmorgen soll Jagger Gerüchten zufolge einen Shoppingbummel über die Königsallee unternommen haben, die gleich neben dem Breidenbacher Hof liegt. Am Mittwochabend gastiert die Band im Rahmen ihrer „Sixty“-Tour in der Veltins-Arena.

(arl)