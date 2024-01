Ordensschwestern in Düsseldorf Ein Abschied mit Wehmut und Dankbarkeit

So ganz habe man noch nicht realisiert, dass bald die Abreise bevorsteht. „Dafür braucht es etwas Zeit und Ruhe zum Nachdenken“, sagt Schwester Damaris. Mehrere Würdenträger der katholischen Kirche sowie Mitarbeiter der Caritas waren am Donnerstag in die Basilika St. Lambertus gekommen, um gemeinsam mit den Nonnen eine letzte Messe zu feiern. Denn am Samstag steigen Damaris, Alicia und Camila in einen Flieger nach Polen. Mit ihnen verlassen die letzten Schwestern vom Heiligen Erzengel Michael Düsseldorf, um auf Anordnung ihres Ordens in ihre Heimat zurückzukehren.