Evangelische Kirche in Düsseldorf Neue Pfarrer in Oberkassel kommt zurück in die Heimat

Seine erste eigene Pfarrstelle trat der ökumenisch geprägte Theologe 2011 in der evangelischen Kirchengemeinde Plaidt, in der Nähe von Andernach, Koblenz an. Neue Formen der Spiritualität und Stille zu entdecken und anzubieten, ist Stoer ein wichtiges Anliegen. So absolvierte er eine Ausbildung in „Geistlicher Begleitung“ und beteiligte sich an der Organisation der „Stillen Wochenenden“ im ökumenischen Kloster Gnadental in der Nähe von Limburg. Im Rahmen der Arbeit mit Konfirmanden organisierte er für den Kirchenkreis Koblenz das Fußballturnier „KonfiCup“ und ist hin und wieder bei Radio-Andachten zu hören.