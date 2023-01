Stiftung oder neue Serie? Michael Nasebands neue Gelassenheit

Mehr als 40 Jahre hat er geraucht, aus „Vernunftsgründen“ hat Michael Naseband vor zwei Jahren mit den Zigaretten aufgehört. „Das habe ich von einem Tag auf den anderen sein gelassen, ohne Hilfsmittel, nur mit Willenskraft, und mir geht es gut damit – trotz ein paar Pfündchen mehr.“ Das ist längst nicht die einzige gravierende Veränderung im Leben des 57-Jährigen. Denn mittlerweile hat er seine Szene-Kneipe Naseband’s an der Mühlenstraße in der Altstadt an seinen 30 Jahre alten Sohn Mike abgegeben, der in der Düsseldorfer Gastronomie – unter anderem mit „Glüh dich Glücklich“ – auch schon länger eine gewichtige Rolle spielt. „Mike macht das Naseband’s mit seinem guten Freund Björn, ich berate die beiden noch. Jetzt bin ich einfach Gast und beobachte, dass unter der Leitung der beiden auch viele jüngere Leute kommen.“