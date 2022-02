Unternehmen in Düsseldorf : Metzgerei Schlösser feiert 120 Jahre an der Oststraße

Das Stammhaus der Metzgerei an der Oststraße, bevor es im Krieg durch eine Bombe fast völlig zerstört wurde. Foto: Archiv Schlösser Foto: Schlösser

Düsseldorf Die Metzgerei Schlösser an der Oststraße in Düsseldorf wird heute in vierter Generation weiter geführt. Die Expansion auf den Carlsplatz war ein Erfolg.

(wie) Als Metzgermeister Anton Schlösser am 2. Februar 1902 seine Frau Dorothea zum Traualtar geleitete, hatte er an dem Tag noch ein bisschen mehr vor. Wenige Stunden nach der Eheschließung eröffnete Anton Schlösser ein „Special-Geschäft für feinste Wurst- und Fleischwaren“ an der Oststraße. Das Geschäft gibt es immer noch – Düsseldorfs älteste Metzgerei feiert am Mittwoch ihren 120. Geburtstag.

Im Zweiten Weltkrieg wurde das Haus mit der damals noch sehr markanten Jugendstilfassade durch eine Bombe völlig zerstört. „Als Kind stand ich in den Trümmern und habe nicht geglaubt, dass meine Familie das jemals wiederaufbauen kann“, sagt Helmut Schlösser, der die Metzgerei 40 Jahre leitete.

Der heute 83-Jährige erinnert sich noch gut an die Zeit, als es in der Landeshauptstadt mehr als 300 Metzgereien gab. Allein in der Nachbarschaft von Schlösser gab es sechs Betriebe, einer sogar in direkter Konkurrenz auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

Schauspielhaus-Intendant Gustaf Gründgens schaute in dieser Zeit gerne vorbei, erinnert sich Schlösser. „Als die ersten Kollegen in den 1970er-Jahren anfingen, auf dem Schlachthof industriell hergestellte Wurst zu kaufen, haben wir auf eigene Herstellung mit Fleisch aus der Region und hohe Qualität gesetzt“, sagt Helmut Schlösser. Von den ehemals 300 Metzgereien in der Stadt sind nicht mehr viele übrig geblieben.

Heute wird der Betrieb in vierter Generation von Metzgermeister Jörg-Anton Schlösser geleitet. Seit 2004 ist Schlösser mit einem Stand auf dem Carlsplatz vertreten. „Früher gab es in der Altstadt viele Metzgereien, es fehlte eine Handwerksmetzgerei“ , sagt Jörg Schlösser. Die Kunden haben das Angebot von Beginn an gut angenommen. „Wir sind der meistfrequentierte Stand auf dem Carlsplatz“, sagt Schlösser.

In den vergangenen Jahren ist Schlösser gegen den Trend der Branche kräftig gewachsen. Beliefert werden nicht nur Hausbrauereien, sondern auch alle Top-Hotels auf der Königsallee. Mit Konditormeister Heinemann wurde die Heinemann-Sülze weiter entwickelt, im Breidenbacher Hof gibt es die Spezialität Breidenbacher Entenbratwurst.

Das Magazin „Der Feinschmecker“ zählte Schlösser zu den besten Metzgereien in Deutschland. Der Betrieb wurde mit dem Landesehrenpreis des Landwirtschaftsministeriums NRW ausgezeichnet. Beim Qualitätswettbewerb des Deutschen Fleischerverbands erhielt Schlösser 49 Medaillen – die meisten, die bundesweit je an einen einzigen Betrieb gingen.