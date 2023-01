Filiale an der Friedrichstraße in Düsseldorf Metzgerei Pick & Goertz gibt auf – nach über 40 Jahren

Die Entscheidung im vergangenen November zu fällen, sei alles andere als leicht gefallen. „Es hängen viele Emotionen dran. Sowohl beim Personal als auch bei meiner Frau und mir“, sagt Volker Pick. Doch der Entschluss des Geschäftsführers steht fest, dass die seit dem Jahr 1980 an der Friedrichstraße existierende Filiale der Metzgerei Pick & Goertz bald schließen wird. Man habe in den vergangenen Jahren immer wieder schwierige Situation gemeistert, doch nun wird am 15. Februar der Geschäftsbetrieb eingestellt.