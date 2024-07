Insolventes Unternehmen in Düsseldorf Metzgerei Ludwig übernimmt Filiale von Feinkost Ludwig in Düsseltal

Düsseldorf · Die Metzgerei an der Rethelstraße in Düsseltal ist gerettet: Feinkost Ludwig hatte dort wegen Insolvenz geschlossen, jetzt übernimmt Ludwig Wurst – und eröffnet damit den siebten Standort in Düsseldorf.

16.07.2024 , 16:06 Uhr

Rethelstraße 133 in Düsseltal: Feinkost Ludwig hat die Filiale am 30. Juni geschlossen, Metzgerei Ludwig übernimmt und renoviert. Foto: Maximilian Nowroth