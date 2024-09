Familienbetrieb in Düsseldorf Metzgerei Ludwig eröffnet neue Filiale an der Rethelstraße

Freitagnachmittag an der Rethelstraße, Bettina Heuser steht vor dem frisch eröffneten Standort ihrer Metzgerei Ludwig – und viele Stammkunden fragen erst mal nach dem Vorgänger. Wie, Sie machen wieder auf, sagt eine Frau. Ist Feinkost Ludwig nicht insolvent? Ein Mann will wissen, ob man verwandt oder verschwägert sei. Heuser wird an diesem Tag oft das Gleiche antworten: Ja, der Name ihres Betriebs ist auch Ludwig. Sonst aber gibt es keine Gemeinsamkeiten. Und dann lächelt sie: „Willkommen in unserer neuen Filiale!“