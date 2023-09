Sternkoch an Bord Metro plant sieben neue Restaurants

Die Metro will auf ihrem Campus an der Schlüterstraße gleich sieben neue Gastronomien eröffnen. Obgleich diese erst zwischen 2025 und 2027 eröffnen, steht jetzt schon fest: Der international renommierte Sternekoch Thomas Bühner wird dort an prominenter Stelle auftischen, und zwar ab dem ersten Quartal 2025. „Ich will zu den Besten gehören“, sagte er am Donnerstag bei der Vorstellung der Pläne. Dass er alles dafür tut, dass seine Künste erneut mit drei Sternen bewertet werden, sagte er gegenüber unserer Redaktion ganz offen. Zweite große Nachricht in der Metro-Zentrale: Deutschlands größter Gastro-Gipfel, die „Rolling Pin.Convention“, verlässt Berlin und findet ab 2024 in Düsseldorf statt.