18 Millionen Euro Metro investiert in Campus in Flingern

Düsseldorf Der Düsseldorfer Großhändler Metro AG ist mit rund 3400 Mitarbeitenden in 11 Gesellschaften einer der großen Arbeitgeber der Stadt. In die Umgestaltung des Campus in Flingern investiert das Unternehmen nun rund 18 Millionen Euro. Die bestehenden Flächen sollen zu modernen Bürowelten umgestaltet werden.