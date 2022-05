„La grande fête française“ zurück in Düsseldorf : Metro unterstützt als neuer Partner das Frankreich-Fest im Juli

„La grande fête française“ zurück in Düsseldorf

Düsseldorf Crémant, Quiche und Austern am Rheinufer – vom 1. bis 3. Juli findet nach zweijähriger Coronapause wieder das Frankreich-Fest statt. Die Metro bietet den Händlern als neuer Partner Unterstützung – mit Kühllastern und jeder Menge Eis.

Eines wolle man beim ersten Frankreich-Fest nach der zweijährigen Corona-Pause nicht mehr sehen: ein Schild mit der Aufschrift „Keine Austern mehr“. Denn gerade bei gutem Wetter ist das Fest einer der Höhepunkte im Stadtgeschehen, besonders Beliebtes wurde da in der Vergangenheit schon mal knapp. Die Metro AG wird in diesem Jahr zum ersten Mal Partner des Frankreich-Festes und will die Aussteller und Gastronomen bestmöglich unterstützen.