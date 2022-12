Prozess in Düsseldorf Messerstecherei vor neun Jahren - Angeklagter erinnert sich nicht

Düsseldorf · 2013 soll ein Mann eine Frau in Eller mit einem Messer schwer verletzt haben. Neun Jahre später wurde er in Spanien gefasst, jetzt steht er in Düsseldorf vor Gericht. Erinnern kann er sich an fast nichts.

02.12.2022, 16:31 Uhr

Der Angeklagte soll auf Pärchen eingestochen haben. Foto: RP/wuk

Von Wulf Kannegießer