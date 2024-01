Landgericht Düsseldorf War Messerattacke in U-Bahn ein versuchtes Tötungsdelikt?

Handelte er aus Versehen oder hat er ein versuchtes Tötungsdelikt begangen? Irgendwo dazwischen soll das Landgericht die Tat eines 47-jährigen Angeklagten einordnen. Bei einem Streit mit zwei Jugendlichen in einer Rheinbahn in der Friedrichstadt soll er im Juli 2022 einen 17-Jährigen und einen 18-Jährigen erst rassistisch beleidigt, soll einen der jungen Männer durch einen Messerstich in den Oberbauch verletzt haben. Die Anklage lautet auf Beleidigung und gefährliche Körperverletzung. Doch ob der Fahrgast auch versucht haben könnte, einen oder beide Kontrahenten zu töten, prüft seit Mittwoch das Schwurgericht. Nachmittags an einem Juli-Samstag waren die drei Fahrgäste einer Bahn der Linie U73 aneinander geraten.