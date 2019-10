Ein Mann schwer verletzt : Messerangriff in der Düsseldorfer Altstadt

Messerangriff in der Düsseldorfer Altstadt

Zwei junge Männer hatten zwei Frauen am Burgplatz belästigt. Ein Freund ging dazwischen und wurde mit einem Messer schwer verletzt.

Bei der Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern Samstagnacht in der Altstadt verletzte ein 21-Jähriger einen 22-Jährigen mit einem verbotenen Einhandmesser so schwer, dass dieser notärztlich behandelt werden musste. Lebensgefahr bestand nicht. Der Tatverdächtige konnte wenig später gefasst und in Gewahrsam genommen werden.