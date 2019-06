Rheinufer in Düsseldorf : Drei junge Männer bei Messerangriff verletzt

Düsseldorf Eine Gruppe von sechs jungen Männern gerät in der Nähe der Kasematten in Düsseldorf in Streit. Plötzlich zieht einer ein Messer. Am Ende müssen zwei von ihnen schwer verletzt ins Krankenhaus.

Zwei junge Männer (18 und 20 Jahre alt) aus Duisburg wurden in der Nacht zu Sonntag bei einer körperlichen Auseinandersetzung von einem Unbekannten mit einem Messer schwer verletzt. Sie mussten zur stationären Behandlung in eine Klinik. Lebensgefahr bestand heute Morgen nicht. Ein dritter Begleiter erlitt leichte Verletzungen (Prellungen). Nach dem unbekannten Täter wird gefahndet. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Ermittlungen hielten sich die Verletzten etwa 150 Meter südlich der Kasematten am Rheinufer auf, als sie aus unbekannten Gründen mit etwa vier Personen in Streit gerieten. Im weiteren Verlauf zog einer aus der gegnerischen Gruppe ein Messer und verletzt einen 18-Jährigen aus der Duisburger Gruppe im Gesicht. Ein 20-Jähriger wurde durch einen Stich ebenfalls schwer verletzt. Ein 19-Jähriger erlitt Prellungen. Als Zeugen auf das Geschehen aufmerksam wurden, flüchtete die Gruppe um den Messerstecher unerkannt. Die Verletzten wurden im Bereich der Kasematten notärztlich versorgt und anschließend in Krankenhäuser gebracht. Fahndungsmaßnahem der Polizei verliefen ergebnislos. Die Kriminalwache der Düsseldorfer Polizei war bis in die Morgenstunden mit der Tatortaufnahme und der Spurensicherung beschäftigt.

Der Täter mit dem Messer wird als etwa 25 Jahre alt mit dunklen Haaren und kurzem Bart beschrieben. Er trug ein schwarzes T-Shirt. Der zweite Täter war jünger (etwa 18 Jahre alt), schlank, schwarze Haare mit kurzem Zopf am Hinterkopf. Der dritte Täter trug ein weißes T-Shirt mit roter Aufschrift.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an das Kriminalkommissariat 32 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

(ham/ots)