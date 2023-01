Einigung in Düsseldorf Wieder Messetickets für die Rheinbahn

Exklusiv | Düsseldorf · Die Messe in Düsseldorf hat sich offenbar mit der Rheinbahn geeinigt und will nun doch wieder Eintrittstickets anbieten, die auch für Bus und Bahn genutzt werden können. 2021 hatte man die Verträge auslaufen lassen. Einen Termin, was das neue Angebot greift, gibt es möglicherweise schon.

23.01.2023, 09:49 Uhr

Blick auf den Bahnhof direkt am Messegelände. Foto: Messe Düsseldorf

Von Alexander Esch