Besondere Ausstellung in Düsseldorf Bilder, die die Schönheit des Lebens feiern

Mit einer kraftvollen Serie von Acrylgemälden, die sie zum ersten Mal in einer Ausstellung präsentiert, zeigt Merima Besic-Krüger die Schönheit und auch Vielfalt des Lebens. „Viele meiner Bilder sind von der Natur inspiriert und erinnern an die Schönheit von Ozeanen und Landschaften“, sagt die Pempelforterin. Und so tragen ihre Bilder Namen wie „Ocean’s Treasury“ (Schatzkammer des Ozeans), „River Rush“ (Flussrauschen) oder „Butterfly’s Embrace“ (Umarmung eines Schmetterlings). Und zeigen in unterschiedlichen Facetten immer wieder vor allem eins: wie betörend, magisch und kraftvoll die Natur und das Leben sind. Eine besondere Botschaft von einer Künstlerin, die als Kind das Grauen des Krieges im ehemaligen Jugoslawien miterlebte und ihre Heimat Bosnien verlassen musste.