Bildungsprogramm in Düsseldorf „Eine geschenkte Stunde pro Woche“

Mit Stolz blickt Dorothee Kettner, Gründerin von MentForMigra, auf Naima, als die Elfjährige von ihren Erfahrungen mit dem Mentoring-Programm berichtet. „Beate ist wie eine Freundin für mich. Ich kann ihr alles erzählen. Wenn ich Schwächen in Mathe habe, hilft sie mir. Und sie unternimmt ganz viel mit mir. Wir waren im Neanderthal-Museum, im Theater und sie erzählt mir viel über die Stadt. Das finde ich wichtig, denn ich möchte wissen, wo ich lebe und welche Geschichte meine Stadt hat“, sagt Naima in perfektem Deutsch. Nach der Schule will sie Anwältin werden, um Menschen in Not zu helfen.