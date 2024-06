Ehrenamtliche Helfer in Düsseldorf „Ment For Migra“: Informationsabend für interessierte Helfer

Ment For Migra hilft, indem sogenannte Mentoren die Kinder beispielsweise beim Schulübergang auf weiterführende Schulen, wie das Gymnasium, begleiten. Auch bis ins junge Erwachsenenalter werden sie gefördert. In den Stadtbibliotheken nehmen sich die Ehrenamtler dann wöchentlich eine Stunde Zeit. Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem, den Kindern und Jugendlichen die Freude am Lesen näherzubringen, bei der Wortschatzerweiterung und Vokabeln zu helfen, Kulturvermittlung sowie sie an wichtigen Terminen in der Schule zu begleiten. Beispielsweise am „Tag der offenen Tür“ oder bei Gesprächen in den Schulen.