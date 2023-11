Gruseliger Fund in Düsseldorf Knochen werden noch einmal beerdigt

In der Rechtsmedizin wurden die Gebeine gründlich untersucht. Man identifizierte sie unter anderem als Teil eines Schädelknochens, einen Wirbelkörper und als einen Kiefer mit Zähnen. Sie stammen – so das Stadtarchiv – vermutlich von einem oder mehreren Soldaten. Denn, so ein Sprecher: „Nach dem Kenntnisstand der Stadtarchäologie findet sich die heutige Wasserstraße etwa an der Nordostecke eines ehemaligen Garnisonsfriedhofes, der 1727 eingeweiht wurde.“