Neuer Pop-up-Store in Düsseldorf „Melt Cookies“ eröffnet am Samstag am Carlsplatz

Am Wochenende wird es süß am Carlsplatz: Der Pop-up-Store von „Melt Cookies“ öffnet dort am Samstag erstmals seine Türen. Im Angebot haben die Betreiber frischgebackene, handgefertigte Cookies in den unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen. Ob Schokolade, Macadamia, Zartbitterschokolade oder Erdnussbutter – Fans von süßen Snacks sollten in dem neuen Laden fündig werden. Einen Cookie gibts für 4,50 Euro, eine Box mit sechs Stück für 24 Euro. Alle zwei Wochen soll es zusätzlich neue und limitierte Cookie-Varianten geben.