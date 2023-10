Karnevalsprinz und Venetia in Düsseldorf Melanie und Uwe Willer sind nicht nur im realen Leben ein Paar

Die Karnevalscommunity in Düsseldorf sei mit vielen unterschiedlichen Vereinen sehr groß. An einen besonders emotionalen Moment mit Vertretern dieser Vereine erinnert das Paar sich gerne zurück. Als das Prinzenpaar-Foto gemacht wurde und sie das erste Mal in der vollständigen Kleidung auftraten, warteten auf der Tribüne schon alle Vereinsvertreter und applaudierten, als die Willers den Raum betraten. „Das war so emotional“, erinnert sich Melanie. „Ich bekomme jetzt noch Gänsehaut, wenn wir darüber sprechen“, sagt ihr Mann. Besonders freut sich Uwe schon darauf, als Prinz bei einer Sitzung seines Heimatvereins im Kreis Neuss aufzutreten. Denn gerade die kleineren Vereine seien das Rückgrat des Karnevals.