Nachhaltigkeit in Düsseldorf Mehrwegpflicht macht Karneval teurer

Wer zwischen Altweiber und Rosenmontag in der Altstadt ein frisch gezapftes Bier auf der Straße trinken will, bekommt dieses Jahr sein Getränk erstmals in einem Pfandbecher über die Theke gereicht. Wie unsere Redaktion von den Organisatoren des Straßenkarnevals erfahren hat, will das Umweltamt das neue Verpackungsgesetz im Karneval möglichst strikt umsetzen. Der Plan geht so weit, dass alle Gastronomen mit einem einheitlichen Pfandsystem arbeiten sollen.