Immobilien in Düsseldorf Mehrheit für Hausabriss an der Rheinallee

Das bestehende Gebäude stammt aus dem Jahr 1929. Die Erhaltungssatzung entfaltet daher keine direkte Anwendung auf dieses Gebäude, so die Stadt. Zudem wurde die Fassade in den 1970er-Jahren umfangreich verändert. Eine besondere Prägung ist laut Verwaltung spätestens seitdem nicht mehr zu erkennen. Die Untere Denkmalbehörde habe wie die Verwaltung ebenfalls keine Bedenken gegen die Beseitigung, sodass der Weg für ein neues Einfamilienhaus an selber Stelle wohl frei ist.