Proteste in Düsseldorf Mehrere Demonstrationen am Wochenende angemeldet

Mit einer Kundgebung auf dem Schadowplatz am Sonntag zwischen 14 und 16.30 Uhr will die Jüdische Gemeinde Düsseldorf gemeinsam mit dem Jüdischen Studierendenverband in NRW, dem Landesverband der Jüdischen Gemeinden von Nordrhein sowie von Westfalen-Lippe, der Synagogen-Gemeinde Köln sowie mit Kehila NRW an das Schicksal der nach wie vor nicht befreiten israelischen Geiseln erinnern. Nach Angaben der Gemeinde befinden sich aktuell noch 136 israelische Geiseln in der Gefangenschaft der Hamas.