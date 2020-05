Düsseldorfer Stadtsparkasse : Mehr Stationen für Sparkassenbus

Seit Oktober 2019 fährt der Sparkassenbus Stadtteile an, in denen Filialen geschlossen wurden. Foto: Stadtsparkasse/Stadtsparkasse/katthagen heike

Die Düsseldorfer Stadtsparkasse plant die Ausweitung des Einsatzgebietes der mobilen Sparkassenfiliale um die Stadtteile Hellerhof, Mörsenbroich und Lierenfeld. In acht Stadtteilen hält er bislang.

Die Düsseldorfer Stadtsparkasse hat eine positive Bilanz für den Einsatz ihres Sparkassenbusses gezogen, der seit Anfang Oktober im Stadtgebiet unterwegs ist und Standorte anfährt, an denen das Geldinstitut zuvor seine Filialen geschlossen hatte. Auch in Zeiten von Corona werde der Service der mobilen Sparkassen-Filiale – natürlich analog zu den geltenden Abstandsregeln – gut genutzt, sagte Sparkassen-Sprecher Gerd Meyer auf Anfrage. Das hat die Sparkasse dazu bewogen, über eine Ausweitung des Angebots auf drei weitere Standorte nachzudenken: Hellerhof, Mörsenbroich und Lierenfeld. Nach Ende der Pandemie will der Vorstand entscheiden, wie das umgesetzt werden könnte. Bislang ist der Bus schon an vier Tagen unter der Woche in der Stadt unterwegs, jeweils einen halben Tag. An den Freitagen wird er eigentlich regelmäßig gewartet, um den Versicherungsschutz zu gewährleisten.