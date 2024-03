Toleranz in Düsseldorf Weitere Regenbogen-Bänke für den Düsseldorfer Süden

Seit 2022 gibt es in Düsseldorf die Idee, mit Regenbogenbänken ein Symbol für Toleranz und Solidarität mit der LSBTIQ*-Community auch deutlich sichtbar zu machen. In allen zehn Stadtbezirken sollen welche aufgestellt werden. So gibt es beispielsweise schon welche in Gerresheim, im Zoopark in Düsseltal und in Itter. Im Düsseldorfer Süden sind im März jetzt gleich zwei neue Regenbogenbänke dazugekommen.