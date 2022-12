Drogenhilfe in Düsseldorf Größerer Drogenkonsumraum – eine Entlastung für den Worringer Platz?

Michael Harbaum stellt klar: „Man muss unterscheiden zwischen dem, was die Drogenhilfe macht, und dem, was am Worringer Platz passiert.“ Dennoch: Auch der Leiter des Vereins hofft auf eine Entlastung auf dem Platz durch den größeren Drogenkonsumraum. Dieser befindet sich im Innenhof des Vereins an der Erkrather Straße. Um mehr Raum zu gewinnen, wurde eine Wand versetzt. Hier bekommen Suchtkranke saubere Spritzen oder andere Utensilien und können in einem sicheren Raum konsumieren. Der Raum ist verglast und verspiegelt, die Mitarbeiter der Drogenhilfe können so genau sehen, was die Menschen tun – und vor allem bei Notfällen eingreifen. Etwa alle zwei Wochen komme es vor, dass jemand überdosiere und ärztliche Hilfe brauche, sagt Michael Harbaum.