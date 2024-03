Initiative in der Landeshauptstadt Mehr Düsseldorferinnen wollen „Omas gegen Rechts“ sein

Vor allem Anfang dieses Jahres nach den Recherchen von Correctiv zu dem Treffen von Rechtsextremen und Politikern in Potsdam habe die Facebook-Gruppe einen Boom erlebt. „Die Nachfragen sind explodiert“, sagt Richli. Zu ihren Treffen im Gerresheimer Zentrum Plus seien zuletzt immerhin rund 20 Menschen gekommen. „Wir müssen uns gegen Rechtsextremismus wehren“, sagt die 60-Jährige, die als Kind mit ihren Eltern vom schweizerischen Basel nach Düsseldorf kam. Das Gefühl, sich fremd zu fühlen in einem Land, hat sie erlebt. Und obwohl die meisten Reaktionen auf die Omas gegen Rechts positiv seien, sei auch sie schon für ihre Plakate mit dem Schriftzug angepöbelt worden. Einschüchtern lassen wollen sich Richli und Banach nicht. Die nächste Aktion der Omas gegen Rechts soll am 1. Mai stattfinden – dann wollen sie am Rhein mit einem Stand auf sich aufmerksam machen. Die Planungen dazu laufen noch.