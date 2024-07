Steigende Mitgliederzahlen Mehr Düsseldorfer treiben Sport in Vereinen – teils gibt es Wartelisten

Um einen Effekt durch die Euro 2024 erkennen zu können, sei es noch zu früh, erklärt Peter Frymuth, Präsident des Fußballverbandes Niederrhein und Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Das liegt auch daran, dass gerade in den Sommerferien der Betrieb in den Vereinen nur eingeschränkt stattfindet. Entscheidend seien nun die kommenden sechs bis acht Wochen nach den Sommerferien, so Frymuth. „Dann wird sich zeigen, ob noch mehr Kinder in die Vereine kommen.“ Ohnehin gebe es im Fußball aber momentan einen „permanenten Aufschwung“.